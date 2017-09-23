Азербайджанский депутат уверен: «Надо разбить бутылку водки на голове у армянских депутатов в Баку»

Член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, депутат Рафаель Джабраилов считает, что армянские депутаты «преднамеренно фотографируются» в Баку с наполненными бокалами в руках, распространяя эти фото в сети, сообщает провластное и пропагандистское азербайджанское издание Haqqin.az, далее опубликовав, фактически, угрозы физической расправы над приглашенными официальными представителями Армении.

Азербайджанскую публику «возмутило» то, что армянские депутаты, празднуя день Независимости Армении 21 сентября в бакинском отеле, выпили тутовой водки и вина «Катаро», которые произведены в Арцахе.

«Я называю это «донкихотством». Армянские депутаты пытаются таким образом разозлить азербайджанское общество и заработать себе дивиденды в среде своих избирателей. Мне кажется, такими фотографиями они нарочито провоцируют азербайджанцев, чтобы кто-то не выдержал и набросился бы на армян с кулаками. Разумеется, представители Армении сразу же растрезвонят об этом на весь мир и привычно выставят себя жертвами.

Фото с бокалами в руках армянские депутаты сделали в своем номере в отеле. Если бы они сидели в ресторане и там вели себя неподобающе, то какой-нибудь азербайджанец непременно бы разбил бутылку со спиртным об их головы. Честно говоря, если бы такое случилось, для меня бы это стало просто как маслом по сердцу. Хотя, рассуждая хладнокровно, я и понимаю, что это — не метод», — признал депутат.