Серж Саргсян принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана

Президент Серж Саргсян 22 сентября принял депутата парламента Турции Гаро Пайляна, прибывшего в Армению для участия в VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора.

Президент Республики приветствовал депутата армянской национальности, подчеркнул важность его участия в конференции, посвящённой обсуждению вопросов общеармянской повестки, и его готовности внести свой вклад в решение этих вопросов.

Гаро Пайлян представил Сержу Саргсяну нынешнее состояние армянской общины Турции, побеседовал с Президентом Республики о вопросах, касающихся жизни общины, которыми депутат- армянин занимается также в Турецком парламенте.

Пресс-служба Президента Армении