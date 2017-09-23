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15:46 | Сентябрь 23 2017

Серж Саргсян принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана

Серж Саргсян принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана

Президент Серж Саргсян 22 сентября принял депутата парламента Турции Гаро Пайляна, прибывшего в Армению для участия в VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора.

Президент Республики приветствовал депутата армянской национальности, подчеркнул важность его участия в конференции, посвящённой обсуждению вопросов общеармянской повестки, и его готовности внести свой вклад в решение этих вопросов.

Гаро Пайлян представил Сержу Саргсяну нынешнее состояние армянской общины Турции, побеседовал с Президентом Республики о вопросах, касающихся жизни общины, которыми депутат- армянин занимается также в Турецком парламенте.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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