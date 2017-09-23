Эдвард Налбандян в Нью-Йорке встретился с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ

22-го сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствовал личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Эдвард Налбандян поздравил нового сопредседателя от США Эндрю Шофера со вступлением в должность, подчеркнув важную миссию сопредседательства в достижении мирного урегулирования карабахского конфликта.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о шагах, необходимых для создания благоприятных условий для продвижения процесса исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Собеседники коснулись вопросов, связанных со встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана 23 сентября.

Пресс-служба МИД Армении