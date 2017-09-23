Цена на мясо весной повысится до 5000 драмов: «Жаманак»

В скором времени в сфере животноводства ожидается катастрофическая ситуация. Из-за засухи в этом году кормовые запасы резко сократились, а стоимость тюка сена, по словам главы Аграрно-крестьянского союза Грачья Берберяна, по сравнению с 500-600 драмами в прошлом году достигла 2000-2200 драмов.

По его словам, к концу года поголовье скота у нас сократится примерно на 100 тысяч голов. Осенью цена на мясо немного снизится, так как произойдет массовый забой, но весной она резко вырастет до 5000 драмов.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»