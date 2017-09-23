Что нужно Еревану от Пайлана: «Жаманак»

Было бы наивным утверждать, что Пайлан и принявшая его власть Армении не ожидали такой реакции. Следовательно, здесь должен предполагаться намного более объемлющий и глубинный процесс, особенно в контексте заявления Сержа Саргсяна с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что весну 2018 года Армения встретит без протоколов. Но с чем вместо них? В конце концов, самое важное – это, потому что если перспективу армяно-турецких отношений не заполняют Армения и Турция, она становится миной и для Турции, и для Армении. Однако чем заполнить – вот в чем вопрос, ответа на который нет ни в Ереване, ни в Анкаре.

Анкара ошибочно полагает, что это необходимо только Еревану, тогда как это нисколько ни меньше необходимо Турции, а, исходя из некоторых реалий, даже больше, чем Армении. Однако, в общем, проблема не в том, кому это необходимо больше, а кому – меньше. Проблема в том, что Армения и Турция должны найти совместную повестку с обоюдным интересом. Вот здесь уже фактор Каро Пайлана может и должен быть полезным. Полезным не из-за этнического происхождения и исходящих из этого подходов, а гражданской позиции, как деятеля, борющегося во имя будущего демократической Турции.

Для Армении важный фактор – именно этот Пайлан, а не Пайлан, заявляющий о необходимости признания Геноцида армян. Следовательно, это должно быть осью собственно контактов Армении с Пайланом. Демократические перспективы Турции имеют существенное значение и для безопасности Армении, и для международной безопасности. Здесь Армения оказывается в международном мейнстриме, когда рассматривает вопросы с этой точки зрения, и приобретает союзников в лице примерно 50 процентов турецкой общественности, проголосовавшей против Эрдогана.

Муса МИКАЕЛЯН