Новый законопроект о свободе информации ставит серьезные ограничения: «Жоховурд»

Министерство юстиции РА решило якобы улучшить Закон РА «О свободе информации», но представило такой проект, который фактически ограничивает свободу получения информации, что в первую очередь бьет по средствам массовой информации, НПО и деятельности других структур, стоящих поперек горла правительству.

В соответствии с этим проектом предоставление информации может быть отказано, если «она явно не содержит никакой информации, представляющую общественный интерес, или такой запрос, в котором объем затребованной информации очень большой, и ее предоставление явно приведет к несоразмерной или необоснованной трате ресурсов или времени держателя информации».

Это прекрасная возможность отказать в предоставлении любой информации. При любом опросе можно будет в качестве повода привести одно из этих обоснований.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»