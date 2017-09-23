«Акция протеста» в Баку против визита Ашотяна и Тандилян: «Армяне должны немедленно покинуть Баку!»

Т.н. «Организация освобождения Карабаха» (ООК), известная своими арменофобскими шоу с подачи властей по случаю редких визитов представителей Армении в Баку, провела очередную «акцию протеста» против визита в столицу Азербайджана депутатов Национального Собрания Армении.

Как сообщает АПА, активисты ООК собрались перед зданием Милли Меджлиса АР, где проходило мероприятие с участием армянских парламентариев. Протестующие скандировали лозунги «Позор пригласившим армян!», «Армяне должны немедленно покинуть Баку!», держали плакаты с соответствующими надписями. Участники акции растоптали армянский флаг, попытка сжечь его была пресечена сотрудниками полиции. Затем правоохранители вытеснили митингующих с места проведения акции.

В распространенном участниками акции заявлении отмечается, что приглашение армянских депутатов на проходящее в Баку заседание ПА «Евронест» является «оскорблением памяти азербайджанских шехидов, всего азербайджанского народа».

«До тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, удерживаются в заложниках наши матери и дочери, наши соотечественники — Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, посещение армянами Баку недопустимо ни под каким предлогом. Следует раз и навсегда положить конец подобной практике. Мы требуем, чтобы представители оккупантского режима Армении были незамедлительно удалены с конференции и покинули Азербайджан», — говорится в заявлении.

Какие «матери и дочери» имели в виду члены ООК, осталось неизвестным.

Фото — АПА