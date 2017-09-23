Найти общие интересы

В Армении находится оппозиционный депутат парламента Турции Каро Пайлан. Как и во всех остальных случаях, так и на этот раз отношение нашего общества было радикально противоположным. Для одной части он герой нации, воплощением вековых чаяний армян, для другой части – шпион, направленный к нам из Турции Эрдоганом. Основанные на эмоциях эти две крайности, мне кажется, не имеют никакой связи с действительностью. Сторонникам теории заговора напомню, что в Армении нет тайн, которые Пайлан мог бы узнать и сообщить главе своей страны.

Но с другой стороны, не надо забывать, что имеем дело с гражданином Турции, депутатом парламента этой страны, хотя и оппозиционным. Но в данном случае оппозиционность не имеет большого значения. Ведь трудно предположить, что оппозиционер Мане Тандилян и провластный Армен Ашотян в Баку выражали бы диаметрально разные позиции.

Мнение Пайлана в вопросе Геноцида армян и армяно-турецких отношений отлично от подходов официальной Анкары, в то же время естественно, чтобы депутат парламента Турции отражал интересы своей страны. Так, как их понимает он сам. Следовательно, спрашивать его, когда на вершине Арарата будет развеваться армянский флаг, по меньшей мере, бестактно.

Борьба Пайлана и его Демократической партии народов – во имя демократии, нераздельной частью которой они считают равноправие наций, права живущих в Турции национальных меньшинств. Слова о Геноциде армян надо рассматривать именно в этом контексте. Выгодна ли нам эта повестка? Мне кажется – да, независимо от того, по каким глубинным причинам политическая сила формирует эту повестку.

Разделять мир на друзей и врагов, ждать от друзей только дружеского поведения и разочаровываться, почему, мол, люди, государства, нации ведут себя не так, как мы того ждем, все это присуще неопытным, в данном случае не имеющих политического и государственного опыта людей, народов. Мне кажется, что наши депутаты должны активно работать сотрудничать с Пайланом и его партией, в тех границах, которые диктуют государственные интересы наших стран. Естественно, мы должны пытаться общаться и с другими фракциями парламента Турции, если последние проявят такой интерес.

Естественно, у меня нет никаких иллюзий относительно целей действующих руководителей Турции и Азербайджана: в целом их цель заключается в том, чтобы на этих территориях не было не только армянского государства, но и не было никаких армян. Но это – «в целом». Кроме этого есть нюансы, внутренние противоречия, тактические задачи и прочее, то есть, все то, что принято называть «политикой». И здесь есть огромное поле для нашей деятельности.