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13:54 | Сентябрь 23 2017

Глава МИД Арцаха принял в Степанакерте турецких интеллектуалов

Глава МИД Арцаха принял в Степанакерте турецких интеллектуалов

22 сентября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян принял представителей интеллигенции из Турции, прибывших в Степанакерт с ознакомительным визитом.

В ходе встречи Карен Мирзоян представил историю и причины возникновения азербайджано-карабахского конфликта, а также усилия, прилагаемые властями Арцаха   для достижения прогресса в процессе мирного урегулирования. Он отметил, что в основе национально-освободительного движения Арцаха было заложено стремление народа Арцаха   реализовать основные права и свободы человека.

Была подчеркнута важность урегулирования конфликта мирным и демократическим путем.

На встрече присутствовал также член-учредитель Национального совета международной организации «Национальный съезд западных армян», бывший депутат Национального Собрания Республики Армения Арагац Ахоян.

Пресс-служба МИД Арцаха

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Рубрики: Международные, Официальные

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