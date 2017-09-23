Армен Ашотян в Баку выступил против антиармянской пропаганды в Азербайджане

22 сентября на проходящем в Баку форуме Парламентской Ассамблеи Евронест выступил глава делегации Национального Собрания Армении в ПА Евронест, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян.

Он поблагодарил Секретариат ПА Евронест и делегацию Азербайджана за организацию форума и приглашение, коснулся решения армянской делегации прибыть в Баку, отметив, что это было в значительной мере обусловлено тем, что Армения прежде всего считает себя носителем европейских ценностей и частью европейской семьи и, следовательно, не могла остаться в стороне от участия и обсуждений в подобном важном форуме. В этом контексте А.Ашотян подчеркнул важность участия Армении в ПА Евронест, а также подписания в ноябре в Брюсселе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС.

А.Ашотян также обратился к попыткам ряда азербайджанских докладчиков превратить форум при обсуждении вопросов женского здоровья и социальных проблем в арену антиармянской пропаганды и отметил, что армянская делегация находится в Баку для обсуждения сугубо повесточных тем форума, а не дебатов по НК-конфликту.

В этом контексте А.Ашотян также подчеркнул, что в конфликтах страдают все стороны, поэтому необходимо выслушать все стороны и обсуждать актуальные вопросы в рамках прав человека и гуманизма, независимо от политических, этических и религиозных различий. В этом русле он призвал азербайджанскую сторону не отравлять будущие поколения армяноненавистничеством и ксенофобией, что будет иметь свои негативные последствия для всего региона.

А.Ашотян обратился также к проблемам формирования в азербайджанской образовательной системе антиармянских стереотипов и призвал искоренить ненависть к армянам и ксенофобию.

В завершение выступления А.Ашотян также передал заместителю министра образования Азербайджана труд “Azerbaijan: childhood in hate”, свидетельствующий об антиармянской пропаганде в Азербайджане.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении