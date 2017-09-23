После пресс-конференции армянской делегации в Баку представитель т.н. «Платформы мира» Сюзан Джагинян попыталась прибегнуть к провокации

22 сентября на конференции ПА «Евронест» в Баку выступил глава армянской делегации Армен Ашотян. Текст выступления будет представлен в ближайшее время.

Во время перерыва армянская делегация выступила также на пресс-конференции, видеоролик о котором в данный момент не может быть представлен по техническим причинам. дополнительную информацию об этом мы предоставим позже.

После пресс-конференции журналист, представитель печально известной «Платформы мира» Сюзан Джагинян попыталась устроить провокацию, но получила достойный отпор с армянской стороны. Наша делегация также обратилась к организаторам конференции с просьбой принять меры для исключения таких провокаций в будущем.

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по внешним отношениям