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11:27 | Сентябрь 23 2017

После пресс-конференции армянской делегации в Баку представитель т.н. «Платформы мира» Сюзан Джагинян попыталась прибегнуть к провокации

После пресс-конференции армянской делегации в Баку представитель т.н. «Платформы мира» Сюзан Джагинян попыталась прибегнуть к провокации

22 сентября на конференции ПА «Евронест» в Баку выступил глава армянской делегации Армен Ашотян. Текст выступления будет представлен в ближайшее время.

Во время перерыва армянская делегация выступила также на пресс-конференции, видеоролик о котором в данный момент не может быть представлен по техническим причинам. дополнительную информацию об этом мы предоставим позже.

После пресс-конференции журналист, представитель печально известной «Платформы мира» Сюзан Джагинян попыталась устроить провокацию, но получила достойный отпор с армянской стороны. Наша делегация также обратилась к организаторам конференции с просьбой принять меры для исключения таких провокаций в будущем.

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по внешним отношениям

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Рубрики: Международные

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