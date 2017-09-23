Некоторые цитаты и комментарии вырваны из контекста: Эдвард Налбандян — Голосу Америки

Ответы министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна на вопросы Голоса Америки

Вопрос: Господин министр, в ходе Вашего выступления на конференции Армения-Диаспора Вы коснулись карабахского конфликта и сказали о возврате некоторых территорий, что стало причиной различных комментариев. Прошу представить более детально, что Вы имели ввиду.

Ответ: Некоторые цитаты и комментарии вырваны из контекста. Я говорил об известных трех принципах и шести элементах, которые упомянуты в заявлениях глав стран-сопредседателей об урегулировании карабахской проблемы, и которые, согласно самим сопредседателям, были разработаны и представлены сторонам как одно целое, и попытки отделить один принцип от других или одно положение от других сделают урегулирование невозможным. Что и делает Азербайджан на протяжении многих лет.

Как два дня назад подчеркнул Президент Республики, выступая с кафедры ООН, важен вопрос статуса Арцаха (Нагорного Карабаха). Если решится вопрос статуса, то другие вопросы решатся справедливым и логичным образом, так как все остальные вопросы производные.

Хотел бы также повторить то, о чем мы многократно заявляли: решение всех этих вопросов возможно только при участии Нагорного Карабаха.

Вопрос: Господин министр, в рамках Вашего визита намечается ли встреча с министром иностранных дел Азербайджана? Если да, то когда и какие конкретно вопросы будете обсуждать?

Ответ: Да, такая встреча запланирована на 23-е сентября. На повестке дня вопрос организации возможной встречи президентов Армении и Азербайджана, а также график предстоящих визитов сопредседателей в регион. Это те два вопроса, которые мы будем обсуждать с Мамедъяровым.