На Ванадзорском «Химпроме» осуществляют демонтаж

21 сентября на «Ванадзор-Химпроме» проводились демонтажные работы. На территории работал подъемный кран. Бывшие сотрудники «Химпрома» рассказали нам, что демонтажные работы проводятся каждый день.

«Этот день ничем особенным не отличается, демонтажные работы ведутся всегда». Они сказали, что у них нет даже представления, кто осуществляет демонтаж, и куда направляются эти средства. «Мы абсолютно не в курсе, куда уходят эти средства. Нас за людей не считают, чтобы сказать, мол, знаете, вот это продали, чтобы оплатить счета за газ или электричество».

Напомним, что полностью демонтирована теплостанция «Ванадзор-Химпрома». А по решению суда компания обязана выплатить 153 сотрудникам за период с 2011 года около 130 миллионов драмов.

Фото – Нарине АВЕТИСЯН