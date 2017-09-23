Пророссийско-проазербайджанская группа в ПАСЕ не получит финансирования и руководящих должностей в ассамблее

Пророссийская группа в ПАСЕ под названием «Свободные демократы» в следующем году не будет иметь руководящих должностей в ассамблее и не может претендовать на аллокацию финансирования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Владислав Голуб, передает Европейская правда.

«Только что на заседании регламентного комитета ПАСЕ проголосовано решение, что недавно создана новая группа Свободных Демократов / Free Democrats (с большим подозрением «руками» страны-агрессора) может вступить в свои полномочия с 4 сентября 2017 года, а не с 30 июня 2017 года, как хотели.

А это значит, что в следующем году эта группа не может претендовать на руководящие должности в ПАСЕ и на аллокацию финансирования, а только с 2019 года», — сообщил Владислав Голуб.

Кроме того, комитет обратился в Бюро ПАСЕ о пересмотре своего решения о согласовании создания группы после того, как получил свидетельство о поддельных подписях.

«После того, как мой коллега Сергей Кираль от имени группы Европейских Консерваторов предоставил доказательства подделки подписей 6 членов только что созданной группы (и почему я не удивлен, что там, где есть рука страны-агрессора РФ, там всегда фальсификации), Комитет обратился в Бюро ПАСЕ о пересмотре своего решения о согласовании создания группы «, — сообщил Голуб.

«Свободных демократов» в ПАСЕ считают «пророссийской и проазербайджанской» группой, поскольку в нее входят депутаты, симпатизирующие Москве и Баку.