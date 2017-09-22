НАТО считает подозрения по учениям «Запад-2017» оправданными

Deutsche Welle. В НАТО уверены, что ее подозрения относительно российско-белорусских учений «Запад-2017» были оправданными. «Для полной оценки потребуется несколько недель, но уже сейчас понятно, что масштаб и географический охват учений «Запад-2017» оказались существенно больше изначальных заявлений (Москвы и Минска. — Ред.)», — сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску газете Süddeutsche Zeitung в четверг, 21 сентября.

По ее словам, эти маневры проходили не только на территории Беларуси, Калининграда, Ленинградской области и в акватории Балтийского моря, как анонсировалось перед началом ученний. Одновременно «существенные» учения проходили в Арктике, на Дальнем Востоке, в Черном море недалеко от границы с Украиной, а также в Абхазии, причем представители российских властей официально связывали некоторые из них с маневрами «Запад-2017», добавила Лунгеску.

В Североатлантическом альянсе полагают, что учения «Запад-2017» имитировали «явно обширный конфликт между государствами» и что в них был задействован «полный спектр российских и белорусских вооружений», включая военный флот, подводные лодки, истребители, танки, артиллерию и межконтинентальные баллистические ракеты.

НАТО: РФ занизила данные о числе участников маневров

НАТО считает, что в маневрах РФ и Беларуси на самом деле участвовали гораздо больше военнослужащих, чем было официально объявлено. Ранее Минск и Москва сообщали о 12700 военных. В альянсе пока не называют конкретных цифр, но говорят о «нескольких десятках тысяч солдат», задействованных в «Запад-2017». Венский документ ОБСЕ обязывает страны-организаторы военных маневров допустить на них иностранных наблюдателей, если численность участвующего в них личного состава превышает 13 тысяч человек.

Учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. Перед их началом замминистра обороны РФ Александр Фомин утверждал в интервью DW, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на «отработку соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом».

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