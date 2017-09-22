Министр обороны Армении Виген Саргсян принял делегацию конгрессменов США, в составе которой – сопредседатели комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне и Джеки Спиер, а также конгрессмены Анна Эшу, Тулси Габбард и Джим Сенсенбреннер. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ходе встречи Виген Саргсян представил конгрессменам программы сотрудничества Армении и США в оборонной сфере. В частности, высоко оценив сформировавшиеся между странами политические отношения высокого уровня и традиционные деловые связи между военными ведомствами, министр обороны Армении подчеркнул важность оказываемого США содействия по ряду направлений в деле реформ в ВС РА и укрепления взаимодействия.

По просьбе гостей глава оборонного ведомства коснулся ситуации на армяно-азербайджанской госгранице и на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, проводимой Азербайджаном и Турцией милитаристской политики и ряда других вопросов.

Конгрессмены в свою очередь представили министру обороны Армении результаты своего визита в Республику Арцах (НКР), выразив готовность продолжить прилагать усилия в направлении как развития армяно-американских межгосударственных отношений, так и мирного урегулирования карабахского конфликта.