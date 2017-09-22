Вчера на очередной избирательной конференции Федерации волейбола Армении ее председатель, лидер партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян подал в отставку.

По сведениям Aravot.am, причиной является его загруженность. Голосованием новым председателем Федерации волейбола Армении единогласно избран советник мэра Еревана Грачья Мурадян (на фото в тексте), который был заместителем Артура Багдасаряна и председателем Федерации волейбола Еревана.

Позднее информационная служба ФВА распространила сообщение, в котором представила подробности состоявшейся конференции, в частности, том, что Артур Багдасарян, представив отчет о деятельности федерации за четыре последних месяца, объявил, что не желает выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ФВА.

По предложению участников конференции Артур Багдасарян был избран почетным президентом ФВА.