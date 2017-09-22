Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:30 | Сентябрь 22 2017
19:30 | Сентябрь 22 2017

Артур Багдасарян подал в отставку

Артур Багдасарян подал в отставку

Вчера на очередной избирательной конференции Федерации волейбола Армении ее председатель, лидер партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян подал в отставку.

По сведениям Aravot.am, причиной является его загруженность. Голосованием новым председателем Федерации волейбола Армении единогласно избран советник мэра Еревана Грачья Мурадян (на фото в тексте), который был заместителем Артура Багдасаряна и председателем Федерации волейбола Еревана.

Грачья Мурадян

Позднее информационная служба ФВА распространила сообщение, в котором представила подробности состоявшейся конференции, в частности,  том, что Артур Багдасарян, представив отчет о деятельности федерации за четыре последних месяца, объявил, что не желает выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ФВА.

По предложению участников конференции Артур Багдасарян был избран почетным президентом ФВА.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Спорт

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда