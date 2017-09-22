«Если мы не захотим, никто нам ничего не навяжет»

Во время конференции, посвященной 350-летию первой армянской печатной Библии Воскана Ереванци, «Аравот» интересовался у директора Национальной библиотеки Армении Тиграна Заргаряна о важности в наши дни для нас Воскана Ереванци в контексте навязывания нам русского языка. Как ответил нам Тигран Заргарян, никто нам ничего не навяжет, если мы проявим силу и волю.

«Когда мы смотрим на рукописи Воскана Ереванци, мы видим, что этот человек везде подписывался на армянском языке. Он был одним из самых образованнейших людей своего времени в армянской действительности. Он знал множество языков, но писал на армянском. На латыни писал епископ Воскан, а на армянском – архимандрит Воскан. То есть, я имею в виду, если мы того не захотим, никто нам ничего не сможет навязать. Об этом свидетельствует и пример Воскана Ереванци. Он всю свою жизнь провел в Европе, но всеми нитями был связан с Арменией.

Что касается русского и английского языков, к сожалению, интернет навязывает английский язык, моему внуку три года, он не столько говорит армянские слова, сколько английские. То есть, мы должны бороться за наше место под солнцем. Если мы будем уважать себя, любить наш язык, никто не сможет нас к чему-либо обязать», – сказал директор библиотеки.

Фото – Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

20.09.2017г