Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:38 | Сентябрь 22 2017
17:38 | Сентябрь 22 2017

«Наша цель – обеспечить непрерывный финансовый поток в Армению»: конгрессмен США – видео

«Наша цель – обеспечить непрерывный финансовый поток в Армению»: конгрессмен США – видео

Один из посетивших вчера Гюмри членов делегации Палаты представителей США, Джеки Спир, который наполовину армянин, является сопредседателем Комитета по армянским вопросам Конгресса США, сообщил журналистам, что их цель – обеспечить Армению постоянным финансовым потоком.

«Наша цель – способствовать развитию экономики Армении, созданию рабочих мест и сокращению бедности. Ведется работа для устойчивых инвестиций в перспективы развития сферы виноделия и высоких технологий. В частности, сельские местности, помимо развития виноделия и создания рабочих мест, сами по себе можно нацелить на туризм, что, в свою очередь, также будет способствовать экономическому развитию», – сказал Джеки Спир.

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Рубрики: Международные, Регионы

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