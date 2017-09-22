«Путин дает оружие, чтобы они уничтожили нас? Зачем он это делает?»

Генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц выступает против политики Путина – давать нашему противнику оружие, которого нет ни в одной стране мира

Для участия в форуме Армения-Диаспора в Ереван прилетел проживающий в РФ генерал-лейтенант, герой арцахской войны Норат Тер Григорянц, в1992-1995 гг. занимавший пост главы Генштаба Минобороны РА в, а в 1993 году исполнявший обязанности министра обороны. «Аравот» поинтересовалась, как он относится к тому, что РФ, будучи нашим стратегическим союзником, продает оружие нашим противникам.

Он ответил: «Россия идет на коммерческую сделку и продает оружие Азербайджану, несмотря на то, что господин Путин сказал, что поставки оружия в зоны конфликта нежелательны, но он сам поставляет на высшем уровне – на пять миллиардов, и он сам накаляет обстановку. Это нежелательное явление».

Напомним, что президент РФ с подобным заявлением выступил в Китае, говоря о поставках американского оружия в Украину.

О продаже российского оружия очень часто в кругах власти звучат объяснения, что якобы, у наших противников есть деньги, и они могут купить и у других стран, у Израиля, например. Норат Тер-Григорянц не понимает подобные объяснения. По его словам, «Азербайджан, конечно же, может купить оружие у любой страны мира, однако то оружие, которое он покупает у России, нет ни в одной стране мира. Я это прекрасно знаю, я «российский» человек, служил в этой армии и нес ответственность за целую дивизию, поэтому тот факт, что Россия продает оружие нашему противнику, я понять не могу, я очень недоволен этим».

На наше замечание о том, разве бывает такой стратегический союзник, генерал ответил: «Знаете, независимо от того, стратегический он или нет, какие он этим политические вопросы решает, очевидно одно: они продают мощное наступательное вооружение нашему врагу, C-400 очень опасное оружие, понимаете, продают танки, противотанковые устройства. Я не понимаю, Путин дает им это оружие, чтобы они уничтожили нас? Эта политика не имеет оправдания, я, как военный деятель, выступаю против такой политики».

По словам генерала, продажа российского оружия нашему противнику свидетельствует о качестве отношений Армении и России: «Президент РА должен сказать своему российскому коллеге: ведь Вы же говорили, что поставки вооружений в зоны конфликта опасны, и продажа оружия террористическим организациям запрещена международными нормами. А азербайджанская армия – это террористическая организация. Мы убедились в этом в апреле прошлого года. Они игнорируют гуманитарные нормы по отношению к пленным – отрезали головы, уши, издевались над телами. Они этим показали свое лицо, показали, что их родили аморальные матери».

На наш вопрос, Вы думаете, что наш президент не выражал своего недовольства Владимиру Путину, он ответил: «Я не знаю, на приемах у президентов я не бываю. Когда я жил здесь и занимал должности, бывал, но сейчас я завершил свою миссию и проживаю в РФ».

Мы поинтересовались, как наш собеседник оценивает деятельность нынешнего министра обороны Вигена Саргсяна, генерал ответил: «Виген Саргсян – очень порядочный, образованный человек, правда, он не военный человек, я не знаю, какие у него знания в этой сфере, какая у него стратегия. Но я знаю его как хорошего человека, когда он работал в администрации президента. Функции главы оборонного ведомства – это политическая, административная деятельность, есть и генштаб, поэтому умный министр и толковый глава генштаба вместе, означает, что все должно быть на высоком уровне».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

20.09.2017г