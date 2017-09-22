«Главная тема» 21 сентября

Когда наступает 21 сентября, в «великосветском» обществе темой обсуждений не становится независимость и достижения, ошибки, неудачи и уроках на пройденном нами пути. Даже если они и обсуждаются, то разговор обычно ограничивается недовольным восклицанием типа «да на что нам была нужна эта независимость». Но оказывается, что самая главная тема – кто и чем был награжден и на самом ли деле удостоенные награды заслуживали ее. Согласно этому же настрою, Эдуардо Эрнекян не был достоин звания национального героя, потому что он… богат.

Эти разговоры уходят корнями еще в 1997 год, когда началась, а точнее возродилась советская традиция раздавать ордена, медали и звания. Помните, как первый президент наградил медалью именитого актера Соса Саргсяна? Естественно, никто не был против награждения конкретно его, этот актер нравился всем. Но в Армении актеров такого уровня в Армении почти нет, а 21 сентября наступает каждый год. Что делать? Каждый год вы не найдете еще одного Соса Саргсяна, и в конце концов вы вынуждены спустить планку. С другой стороны, деятели культуры – люди ревнивые, и непременно спросят: а когда наступит моя очередь?

Объявить сегодня, что – все, больше награждений медалями и званиями не будет… не знаю, для этого, возможно, нужна большая политическая воля. Потому что одновременно нужно «отменить» все прошлые звания и медали и посоветовать всем обладателям этих медалей и званий отныне не упоминать их. Все это звучит довольно утопично. Во всяком случае, сегодня.

Единственное решение, которое я вижу сейчас, не относиться к этому всерьез. Сказанное относится как к получившим награды, так и к не получившим, и к «комментаторам сбоку», как правило, любителям позлословить. Дорогие получившие и не получившие награды и звания, в этой жизни есть много более важных вещей, чем эти побрякушки. Закройте на миг глаза и попытайтесь объективно оценить, сможете ли вы прожить без медалей? Мне кажется, что после 2-3 глубоких вдохов и выдохов вы дадите на этот вопрос положительный ответ. Получившие – не становитесь заносчивыми, не получившие – не завидуйте, не сплетничайте, не принимайте «обижническую» позу. Это, кстати, относится не только к данной теме.

Дорогой «комментаторы сбоку», я понимаю ваше стремление видеть везде большую политику. Но я заверяю вас, что, если человек получает эту награду, это не означает механически, что он «прислужник режима». Он может на самом деле быть одаренным и талантливым человеком. И в этом «сезоне» тоже были хотя бы для меня неоспоримые авторитеты, такие как писатель Левон Джавахян или виолончелист Нарек Ахназарян. Для желчи и стремления «выглядеть оппозиционно» имеются куда более серьезные причины, чем истории званий-медалей.

Я вновь предлагаю, легче смотреть на жизнь, и ничего не возводить в абсолют.

Даже свои собственные убеждения.