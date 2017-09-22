График поставок российского оружия по договору на 200 млн долларов

Как известно 26 июня 2015 года в Ереване было подписано армяно-российское соглашение «О предоставлении правительству Армении государственного экспортного кредита», по которому Армения должна была купить у России оружия и продукцию военного назначения на 200 миллионов долларов, заплатив за них в течение 10 лет.

Соглашение о продаже Армении оружия «в кредит» вступило в силу только в феврале 2016 года. Оружие, приобретенное в рамках соглашения, должно было быть поставлено в течение 2016 и 2017 годов.

И хотя, как мы ранее уже сообщали, большая часть оружия, поставляемого по указанному соглашению, была довольна старой (технологии 80-ых, 70-ых и даже 60-ых), однако по нему предусматривалась также поставка относительно современных видов оружия (от 10 до 20 лет). Например, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ракетные системы залпового огня «Смерч».

«Союз информированных граждан» периодически получает ответы на запросы от Министерства финансов РА, в которых указан размер кредитных обязательств Армении в рамках указанного соглашения. Этот размер равен общей стоимости поставляемого или прошедшего некоторый производственный цикл оружия в Армению.

Таким образом, из ответа на наш запрос выяснилось, что по положению на 1 сентября 2017 года кредитные обязательства армянской стороны по данному соглашению составляют 40,7 млн. долларов. Иными словами, спустя более двух лет после подписания договора армянская сторона из 200 млн долларов получила оружие и другую продукцию военного назначения на сумму не более 40,7 млн. долларов (не более 20 процентов от общего объема).

Как видно из графика, большая часть оружия на 40 млн (около 30 млн) было поставлено или произведено в декабре 2016 года. Оружие на остальные 10 млн долларов было поставлено по частям в январе, марте, апреле и июле этого года.

Такое замедление поставок оружия в Армению непонятно, если учесть, с какой скоростью Россия поставляет оружие в Азербайджан, Ирак, Сирию и другие страны, имеющие военный конфликт. По крайней мере, согласно соглашению, осталось лишь несколько месяцев (до 31 декабря 2017 года), чтобы поставить оставшуюся часть оружия (на около 160 миллионов долларов).

P.S. Отметим, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» были приобретены у России вне указанного соглашения. Более подробно о них можете прочитать здесь.

«Союз информированных граждан»