США ужесточают порядок предоставления виз

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился своему департаменту отменить порядок выдачи повторных виз для желающих посетить США и разработать новые правила отказа или депортации, пишет The New York Times. Газета пишет, что госсекретарь направил телеграмму в дипмиссии США по всему миру. В ней говорится, что желающие получить повторную визу обязаны в течение трех месяцев пребывания в Соединенных Штатах соблюдать цели пребывания, указанные ими цели пребывания, при получении разрешения или в беседе с консулом, и если, например, вступят в брак с гражданином США, поступят на учебу или получат работу, это будет рассматриваться как нарушение американского законодательства.

Согласно действующему законодательству, отклонением от заявленных целей пребывания считается нарушением только в течение первого месяца пребывания в Соединенных Штатах. Газета пишет, что для нарушителей этого закона станет практически невозможно продлить американскую визу или получить ее повторно. Если после нарушения закона человек будет находиться на территории Соединенных Штатах, то власти будут иметь все основания для его депортации.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН