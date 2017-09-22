Süddeutsche Zeitung: Связь Азербайджана с депутатом партии ХДС

19 сентября известное немецкое издание «Süddeutsche Zeitung» опубликовало статью под заголовком «Связь Азербайджана с депутатом партии ХДС»

В статье в частности отмечается, что член Христианско-демократической партии, депутат Бундестага Карин Штренц получила деньги от некой компании, которая явно оказывала платные лоббистские услуги властям Азербайджана.

Эта компания принадлежит бывшему депутату от Христианской социалистической партии, политическому деятелю Эдуарду Линтеру, созданное кем в 2009 году «Общество содействия германо-азербайджанским отношениям» (GeFDAB) по сей день является лоббистом Азербайджана.

Карин Штренц является членом Бундестага ФРГ с 2009 года. Она уже давно считается откровенным лоббистом и сторонником Азербайджана. На главной странице ее сайта в интернете размещена ее фотография вместе с президентом Ильхамом Алиевым.

Через несколько дней пройдут выборы в Бундестаг Германии, и Карен Штренц надеется стать депутатом в третий раз. На своей депутатской интернет-страничке Карен Штренц отметила, что, как в 2014 году, так и в январе 2015 года, она получила от фирмы «Line M-Trade» за выполненную работу соответственно 7500 и 15000 евро. Согласно официальному регистру компаний, зарегистрированных в ФРГ, вышеупомянутая фирма также принадлежит Эдварду Линтеру.

По сведениям газеты «Süddeutsche Zeitung», примерно за два года фирма Линтера получила более 800 000 евро от трех сомнительных компаний, используемых правящей кланом Алиевых.

В 2014 году Карен Штренц вместе с каким-то сотрудником «Общества содействия германо-азербайджанским отношениям» учредила свою собственную компанию «Extnet», выступая в качестве исполнительного директора и акционера, однако на официальном сайте Бундестага об этом никакой информации не указано. Всего через несколько месяцев после основания Карен Штренц передала руководство компанией и свою долю своему мужу Курту Штренцу.

Все тут ясно.

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