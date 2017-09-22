Политический аналитик Рубен Меграбян убежден, что альтернативы независимости Армении нет, хотя субъект, от которого мы стали независимыми, по всем фронтам ведет на нашу независимость наступление: «Со своим хлевом, который они называют якобы экономическим союзом, своей неопрятной идеологией, называемой русским миром, своим неприемлемым образом жизни». Рубен Меграбян принял вчера участие в 4-й конференции НПО «Гражданское сознание». Он пожелал успехов организации в дальнейшей деятельности, отметив, что у нее есть важная миссия в сохранении и развитии независимой Армении.

Депутат парламента, секретарь фракции блока «Елк» Геворг Горгисян в своем выступлении пожелал долгой и непрерывающейся независимости Армении, чтобы «мы и наши потомки никогда не испытывали необходимости в борьбе за независимость». По его мнению, есть немногочисленные светлые точки, одной из которых является как раз и организация «Гражданское сознание», «проливающие свет против тьмы невежества, свет, благодаря которому будет созидаться завтрашняя Армения, так, как ее представляли люди, борющиеся за независимость».

По мнению депутата, за последние 26 лет было извращено понимание ценностей: «Когда мы говорим о европейских ценностях, люди понимают так, что мы хотим, чтобы наши парни были гомосексуалистами, а девушки – лесбиянками. Но мы под европейскими, либеральными ценностями имеем в виду независимые суды, свободные рыночные отношения, равные возможности и свободы, порядки, в основе которых находится личность. Пока мы с вами, свет будет увеличиваться. И пока есть мы, есть вы, света будет становиться больше. Пока есть хоть одна светлая точка, мрак не является полным, и есть надежда, что свет победит».

Директор Центра европейских исследований Артур Казинян в свою очередь отметил, что за последние 500 лет Армения никогда не была независимой в течение 26 лет и не имела поколения независимости. Он убежден, что сознание людей, сформированное за время независимости, свободно: «Это сознание нельзя изменить. Во всяком случае, центрам, не столь радующимся независимой Армении, придется приложить много усилий. Поколение независимости мыслит свободно. Миссия и мандат этого поколения очень важны. Вы должны убеждать всех, что независимость, суверенитет – это не предмет торга, это то приобретение, которое имеет Армения».

Нелли ГРИГОРЯН

http://www.aravot.am/2017/09/21/908796/