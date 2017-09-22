«Господин премьер-министр, одной рукой вы просите присылать вам деньги, другой рукой отправляете эти деньги и вкладываете в иные места»: экономист из диаспоры

«Мир стал свидетелем существования Республики Армения, Нагорно-Карабахской Республики и армянского народа», – сказал 20 сентября в пресс-центре «Ноян тапан», подводя итоги VI Форума «Армения-Диаспора», профессор Московского института менеджмента, экономики и инноваций, член-корреспондент Международной академии наук «Арарат», член правления московско-армянской общины, экономист Арташес Микаелян, участник VI Форума «Армения-Диаспора».

Среди различных проблем экономического и управленческого характера, он также затронул уровень жизни и социальных условий населения Армении, по поводу чего он с возмущением отметил: «Значительная часть населения Армении живет в бедности. Есть богатые и сверхбогатые люди. Один процент населения владеет почти 70-ью процентами национального богатства. Изучение этой цифры показывает, что она не имеет никакого политического значения. Это социальное следствие, того пути, который мы избрали».

Обращаясь к выступлениям и заявлениям премьер-министра Карена Карапетяна об инвестициях, г-н Микаелян сказал: «Уважаемый господин премьер-министр, если Армения находится в кризисе, необходимо спасать страну от этой ситуации. Надо добиться того, чтобы эти миллионеры не осуществляли внешних инвестиций. Не то, вы одной рукой просите присылать вам денег, а другой рукой отправляете эти деньги и вкладываете в иные места».

Фото — «Ноян Тапан»