Прага не в курсе, как чешское оружие могло оказаться в Азербайджане: МИД Чехии – Радио Азатутюн

Ряд азербайджанских СМИ, в частности, Trend и Azernews, а также российское электронное издание «Военное обозрение» на днях сообщили, что на нынешних турецко-азербайджанских совместных военных учениях среди прочей военной техники была замечена артиллерийская система «Дана», производимая в Чешской Республике. Министерство иностранных дел Чехии, откликнувшись на просьбу Армянской службы Радио Свободa – Радио Азатутюн, сообщило, что информация о торговле оружием на внешней арене не подлежит публикации. Обычно лицензия на продажу того или иного оружия предоставляется департаментом по лицензированию Министерства промышленности и торговли Чехии, которое учитывает официальные обоснования соответствующих министерств – внутренних дел, министерства обороны и министерства иностранных дел.

Затем чешское министерство иностранных дел отметило, что Чешская Республика в последние годы вообще не выдавала разрешения на продажу «летального оружия» Азербайджану.

Более того, в 2016 и 2017 годах отказала в удовлетворении заявки на покупку гаубиц Dana M1 и ракетных систем RM 70, о чем по соответствующим каналам были проинформированы партнеры Чехии по Евросоюзу.

МИД Чехии не знает, каким путем оружие чешского производства оказалось в Азербайджане. Министерство продолжит изучение этого вопроса.

Более подробную информацию можно найти на сайте Радио Азатутюн