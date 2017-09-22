Эдвард Налбандян встретился с заместителем госсекретаря США Элизабет Миллард: видео

20-го сентября министр иностранных дел Эдвард Налбандян в Нью-Йорке встретился с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы Элизабет Миллард, старшим директором по вопросам Европы при Совете национальной безопасности Фионой Хилл, заместителем помощника госсекретаря Бриджит Бринк.

На встрече был детально обсужден ряд вопросов по дальнейшему развитию армяно-американского дружественного партнерства.

В ходе беседы стороны коснулись шагов по расширению торгово-экономических связей, поощрению инвестиций. В этом контексте обоюдно была отмечена важность работ армяно-американской межправительственной комиссии, армяно-американского Совета по торговле и инвестициям.

Стороны обменялись мнениями вокруг региональных проблем, в частности, ситуации на Ближнем Востоке.

Американская сторона высоко оценила активное участие Армении в миротворческих миссиях.

Высокопоставленные американские дипломаты вновь подтвердили приверженность США, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, продолжению активной вовлеченности в процесс исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы.

Пресс-служба МИД Армении