Эдвард Налбандян встретился с главами МИД Греции, Ливана и Мадагаскара

20-го сентября принимающий участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом.

Собеседники обсудили многочисленные вопросы, касающиеся многогранной повестки дня армяно-греческих отношений, коснулись взаимодействия в рамках международных структур, затронули темы предстоящих консультаций между министерствами иностранных дел.

Министры обменялись мнениями вокруг сотрудничества между Арменией и Европейским союзом, подготовки намеченного в ноябре саммита Восточного партнерства.

На повестке дня встречи были региональные проблемы и усилия, прилагаемые по их решению. Министр Кодзиас представил последние развития вокруг урегулирования кипрской проблемы и подходы Греции в этом отношении.

***

20-го сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем.

Министры иностранных дел затронули ряд вопросов повестки дня армяно-ливанских дружественных отношений, обсудили график предстоящих взаимных визитов на высоком уровне, коснулись подготовки предстоящего заседания межправительственной комиссии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг вопроса защиты меньшинств на Ближнем Востоке, а также выступления с направленными на это совместными инициативами.

На повестке дня переговоров была подготовка к намеченному в Ереване саммиту Международной организации Франкофонии.

***

20-го сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Mадагаскара Анри Рабари-Ндзакой.

Министр Налбандян поздравил Анри Рабари-Ндзаку в связи с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства дружественной страны и выразил уверенность, что совместными усилиями будет придан новый импульс двусторонним отношениям. Министр Налбандян, с теплотой вспоминая свой визит в Антананариву в ноябре прошлого года, выразил благодарность Мадагаскару за поддержку решения о проведении в Ереване 17-го саммита Франкофонии.

Министры отметили важность организации визитов на высоком уровне, расширения договорно-правовой базы, укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

Эдвард Налбандян и Анри Рабари-Ндзака обсудили сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии, подготовку предстоящего в следующем году саммита в Ереване.

Пресс-служба МИД Армении