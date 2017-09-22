Эдвард Налбандян в Нью-Йорке встретился с главами МИД Грузии, Болгарии и Ирака

20-го сентября принимающий участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

Министры иностранных дел обменялись мнениями вокруг широкого круга двусторонних отношений, подчеркнув важность углубления взаимодействия на международных площадках.

В ходе встречи стороны коснулись графика предстоящих взаимных визитов.

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20-го сентября принимающий участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

Собеседники отметили важность активизации межгосударственных отношений, основанных на исторически сложившихся дружественных связях двух народов, и подчеркнули, что предстоящий визит президента Болгарии в Армению придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

В ходе встречи были обсуждены отношения Армении и Европейского союза, подготовка к намеченному в ноябре в Брюсселе саммиту Восточного партнерства.

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20-го сентября в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел республики Армения Эдвард Налбандян встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Министры иностранных дел коснулись ряда вопросов повестки дня армяно-иракских отношений, обменялись мнениями вокруг расширения договорно-правовой базы, укрепления сотрудничества на международных площадках.

Собеседники обсудили также пути дальнейшей активизации торгово-экономических связей, в этом контексте отметив важность деятельности армяно-иракской межправительственной комиссии, очередное заседание которой пройдет с 25-26 сентября в Ереване.

Министр иностранных дел Ирака коснулся нынешней ситуации в Ираке, представив успехи правительства страны и международного сообщества в борьбе против террористических и экстремистских группировок.

Ибрагим аль-Джаафари представил Эдварду Налбандяну подходы центральных властей Ирака в отношении намеченного в Курдистане референдума.

Пресс-служба МИД Армении