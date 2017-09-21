Блестящий успех Левона Ароняна в Тбилиси в День Независимости!

В полуфинале Кубка мира по шахматам в Тбилиси Левону Ароняну победа далась очень тяжело. По две партии в классические, в 25, 10 и 5 минут с французом Максимом Вашье-Лагравом — все окончились вничью.

Для определения победителя был проведен «армагеддон», в котором белым для победы дается 5 минут, а черным — 4, но ничья предоставляет путевку в финал играющему черными.

Именно в этом туре и удалось Ароняну сломать сопротивление французского гроссмейстера.

Таким образом лидер армянских шахмат не только вышел в финал, где встретится с китайцем Дин Лиженем, но и независимо от исхода, завоевал право на участие в турнире претендентов.

Фото — tbilisi2017.fide.com