Серж Саргсян получает поздравительные послания по случаю 26-летия Независимости Армении

В связи с 26-ой годовщиной Независимости Республики Армения Президент Серж Саргсян получает поздравительные послания от руководителей зарубежных государств, представителей международных организаций, государственного и частного сектора, религиозных деятелей, отдельных личностей.

В связи с 26-ой годовщиной Независимости РА поздравительное послание направил Его Святейшество Папа Римский Франциск.

“Ваше Превосходительство,

Национальный праздник Республики Армения даёт мне повод передать Вам и также Вашим соотечественникам мои сердечные пожелания мира и процветания. Пусть Господь сопровождает и помогает Вашим усилиям по строительству всегда более сплоченного и единого общества, внушая надежду молодым поколениям. Желая это, я всем сердцем шлю молитву о ниспослании Божественного Благословения Вашему Превосходительству, лидерам страны и всему армянскому народу”, — сказано в поздравительном послании Папы Римского.

По случаю праздника поздравительное послание Президенту Сержу Саргсяну направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Серж Азатович,

От всей души поздравляю Вас с Днём независимости Республики Армения.

В текущем году наши страны отмечают две знаменательные даты – 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

За прошедшие десятилетия мы добились немалых успехов в развитии всего комплекса двусторонних связей. Налажено эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь укреплять союзнические отношения, существующие между Россией и Арменией. Это отвечает коренным интересам братских народов наших стран, идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

Искренне желаю Вам, уважаемый Серж Азатович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – мира и благополучия”.

В связи с Днём Независимости поздравительное послание Президенту Сержу Саргсяну направил Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.

«Уважаемый Президент,

От имени правительства и народа Соединённых Штатов хочу поздравить Вас и народ Армении с 26-ой годовщиной провозглашения Независимости, которая отмечается 21 сентября.

В этом году мы также отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между двумя нашими странами. Со времени вашей независимости мы работали вместе, во имя наших общих интересов, чтобы помочь демократии и экономике Армении. Мы готовы продолжать своё содействие Армении в вопросах реализации новой конституции и перехода к парламентской системе управления.

Мы стремимся расширять обоюдно выгодные для двух наших стран торговые и инвестиционные связи. Мы также высоко ценим участие Армении в международных миротворческих миссиях и в учениях НАТО и других многонациональных учениях, в частности в состоявшихся летом этого года учениях «Честный партнёр», которое возглавляла американская сторона.

Мы ценим оказанное Арменией содействие сирийским беженцам.

Ещё раз поздравляю Вас и армянский народ с прогрессом, зафиксированным в вопросах демократии, безопасности и региональной стабильности. Шлю наилучшие пожелания на этот праздничный день и предстоящий год», — сказано в поздравительном послании Президента США Дональда Трампа.

По случаю Дня Независимости Президенту Сержу Саргсяну поздравительное послание направил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Ваше Превосходительство,

По случаю Дня независимости Республики Армения от имени Правительства и народа Китайской Народной Республики и от себя лично шлю Вам и в Вашем лице дружественному народу Республики Армения сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

Под Вашим руководством в Армении сохраняется политическая стабильность, развивается национальная экономика и непрерывно повышается благосостояние населения. Китайская сторона искренне рада за достигнутые успехи развития в социально-экономической сфере Армении. Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов воспользоваться возможностью совместной реализации инициативы “Один пояс, Один путь”, с Вами прилагать дальнейшие усилия к тому, чтобы двусторонние отношения и сотрудничество по всем направлениям достигли нового прогресса на благо наших стран и народов.

Желаю Республике Армения процветания, а её народу — счастья.

Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия», — сказано в поздравительном послании Председателя Китайской Народной Республики.

“Очень рада по случаю Вашего национального праздника направить Вашему Превосходительству поздравления и тёплые поздравления народу Армении, желая счастья в грядущем году”, — сказано в поздравительном послании Её Величества Королевы Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы Второй.

“21 сентября Республика Армения празднует годовщину провозглашения независимости. По случаю этого особенного дня шлю Вам и Вашим соотечественникам от себя лично и от имени моих соотечественников сердечные добрые пожелания.

Этот год особенный для армяно-германских отношений: 25 лет назад две наши страны установили дипломатические отношения. С того времени создано тесное, основанное на взаимном доверии сотрудничество, которое мы можем ещё более углубить. Германия приветствует окончание переговоров по новому соглашению о всеобъемлющем партнёрстве между Арменией и Евросоюзом и впредь будет партнёрски содействовать на пути интеграции Армении в евроатлантическое сообщество.

Желаю Вам лично доброго здоровья, а Республике Армения мирного, свободного и благополучного будущего,”- сказано в поздравительном послании Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.

Президенту Сержу Саргсяну по случаю Праздника Независимости РА поздравительное послание направил Президент Республики Арцах Бако Саакян.

“Многоуважаемый Серж Азатович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 26-летием независимости Республики Армения!

Этот день — праздник для всего армянства, для каждого армянина в Армении, Арцахе и Диаспоре. Сильная и процветающая Родина является мечтой и гордостью всех армян, в какой бы части мира они ни находились.

Армянский народ всегда боролся за свою государственность, за свободную и независимую жизнь на собственной земле, за защиту своих прав, своего очага и семьи. Это святая борьба, которая завершилась победой в сентябре 1991 года.

Мы более чем уверены, что, как и в течение этих лет, наш народ и впредь едиными усилиями, консолидировано и уверенно продолжит путь осуществления своих чаяний, последовательного усиления и укрепления армянской государственности, решения общенациональных задач, стабильного и прогрессивного развития Республики Армения.

Многоуважаемый Серж Азатович!

Вновь поздравляю Вас и желаю мира, благополучия и больших успехов во славу Родины-Армении и армянского народа!” – сказано в поздравительном послании Президента Республики Арцах.

Президенту Сержу Саргсяну поздравления и добрые пожелания направили также Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Президент Бразилии Мишел Темер, Президент Австрии Александр ван дер Беллен, Король Бельгии Филипп, Король Швеции Карл Густав XVI, Президент Индии Рам Натх Ковинд, Президентом Сингапура Халима Якоб, Генерал-губернатор Австралийского Союза Питер Косгроув, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Румынии Клаус Йоханнис, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Соединённых Штатов Мексики Энрике Пенья, Нието Президент Болгарии Румен Радев, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиза Аль Сауд, Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, Президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль Асад, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Молдова Игорь Додон, Президент Чехии Милош Земан.

Президент Серж Саргсян продолжает получать поздравления по случаю Праздника независимости.

Пресс-служба Президента Армении