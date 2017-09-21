Четыре предпосылки составляют важнейший фундамент завтрашних успехов: Серж Саргсян — в Министерстве обороны

Президент Серж Саргсян по случаю 26-й годовщины независимости Республики Армения сегодня в административном комплексе Министерства обороны созвал праздничный прием.

Президент Республики во время приема выступил с поздравительным обращением по случаю Праздника независимости.

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Президент Республики Арцах, господин Бако Саакян!

Ваше Святейшество, Католикос Всех Армян и Верховный Патриарх Гарегин II!

Ваше Святейшество, Католикос Великого Дома Киликийского Арам I!

Бывший Президент Республики Арцах, господин Аркадий Гукасян!

Досточтимые гости!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с двадцать шестой годовщиной независимости.

Сегодня великий праздник, быть может, самый великий праздник для армянства.

Восстановление независимой армянской государственности стало воплощением нашей вековечной мечты, а также венцом долгой и героической борьбы, которую вели многочисленные поколения армян.

Мы принадлежим к тому счастливому поколению, которое воочию увидело этот великий день. С тех пор минуло 26 лет, что не так уж мало.

Время работает на того, кто распоряжается им плодотворно. За этот срок сделано многое, но следует признать, что мы не всегда с полной отдачей использовали прошедшие 26 лет.

Я уверен в том, что можно было достичь большего. Но мы двигались в правильном направлении. Мы и сегодня на верном пути.

Более того, мы должны наверстать упущенное. Мы должны это сделать с большой верой в наши силы и с оптимизмом.

Пессимисты никогда не творили никаких дел, ни для человечества, ни для своего народа. Все великие дела в мире совершили оптимисты, те, кто верили в человека, верили в будущее своей страны и своего народа, и вообще в будущее человечества.

Оптимизм – это не оторванность от действительности и не пустые мечтания. Оптимизм – это решимость изменить действительность, это замыслы, намерения и надежды – сделать действительность лучше.

Да, у нас есть замыслы, намерения и надежды, и их воплощение в жизнь – историческая обязанность нынешнего поколения. Я не сомневаюсь, что мы это сделаем.

Я оптимист. Я верю в человека. Я верю в коллективные способности нашего народа. Я верю в более мирное и благополучное будущее нашей страны и всего человечества.

Да, напряженность в сегодняшнем мире действительно велика. Почти перед всеми и, в том числе, перед нами – множество серьезных вызовов. Но проблемы на то и существуют, чтобы их решать, а не для того, чтобы отчаиваться.

На наших глазах возникали и исчезали религии, возносились и низвергались империи, уходили в небытие древние народы и зарождались новые, но мир от этого не погиб, а мы же продолжаем идти нашим путем.

Сегодня, в день 26-й годовщины независимости Республики Армения, мы с оптимизмом констатируем следующее:

Во-первых, народ Армении продолжает свое путь, опираясь на свою историю, свое культурное и, в широком смысле, цивилизационное наследие, оставаясь верным идеям свободы и гуманизма.

Во-вторых, народ Армении продолжает свое путь в сопровождении друзей, союзников и партнеров.

В-третьих, народ Армении продолжает трудиться над повышением своей обороноспособности и своего благосостояния, ясно осознавая, что ответственность за независимость лежит, прежде всего, на нем самом.

В-четвертых, народ Армении формирует свою власть законным и демократическим путем. Народ Армении законопослушен и свободолюбив, и не потерпит ту власть, которую он сам не сформировал.

Эти четыре предпосылки составляют важнейший фундамент завтрашних успехов.

Завтрашняя Армения предстанет перед миром в качестве быстро развивающейся страны и информационного общества, оснащенного передовыми технологиями. Новая научно-техническая революция, происходящая сегодня в мире, является союзником армянского народа. Этот наш могучий союзник меняет и еще будет менять почти все наши представления о ресурсах, будь то природные, людские, финансовые и иные ресурсы. Новые технологии дают возможность индивидам и народам со скудными ресурсами достичь несравнимо обильных результатов. Это подарок судьбы для Армении с ее скромными ресурсами, и мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью.

В тех отраслях, где мы еще не вполне созрели, мы должны просвещаться, учиться и расти, двигаться опережающими темпами. Наша цель ясна – все сферы экономической и общественной жизни должны шагать по пути стран, которые достигли успеха.

Однако не следует ожидать, что экономическое развитие само по себе решит все наши проблемы. В современном мире резко возросли миграционные потоки. Я также обращался к этой теме на днях, во время Форума Армения-Диаспора. Причины этих потоков многочисленны и разнообразны. В самом деле, мы болезненно воспринимаем факт оттока населения, и это правильно.

В нашем случае это вопрос национальной безопасности. Мы поставили цель –довести численность населения Армении до 4 миллионов. Предусматриваются серьезные мероприятия как с точки зрения увеличения естественного прироста населения, так и с точки зрения организации иммиграции.

Дорогие соотечественники!

Безопасность является проблемой №1 для любой страны. Каждая страна решает эту проблему в зависимости от своих условий и, конечно, возможностей. Прошедшие 26 лет однозначно показали, что Республика Армения и Республика Арцах жизнеспособны и обороноспособны, что тщетны россказни о том, будто блокадная Армения обречена на провал, а нефтегазовый Азербайджан обязательно достигнет больших успехов. Более того, нас пытались уверить в том, что экономические успехи Азербайджана станут залогом уничтожения Арцаха и Армении.

Действительность самый жестокий, но справедливый враг пропагандистских и политических мифов. А действительность – это два свободных и развивающихся, день ото дня крепнущих и процветающих армянских государства.

Вопросы безопасности в наших условиях связаны со всеми сферами жизнедеятельности нашей страны. Здесь нет мелочей или второстепенных проблем. Вот наш коллективный ответ на все вызовы, брошенные нашей безопасности. Символично также, что эти слова звучат здесь, в соответстующем нашим вооруженным силам административном комплексе Министерства обороны.

Дорогие соотечественники!

В этот день в 1991 году наш народ проголосовал за независимую и демократическую Армению. Это выбор оптимистично настроенного и уверенного в своих силах гражданина.

Я уверен, что в последующие 26 лет нашей независимости мы продолжим двигаться вперед с еще большим оптимизмом и уверенностью в своих силах.

Слава народу Армении!

Низкий поклон и вечная память погибшим за свободу Армении!

Да здравствует Республика Армения!

Пресс-служба Президента Армении