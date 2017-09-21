Мишель Легран: «Мой дедушка много рассказывал мне о моей родине» — фоторяд и видео

«Мой дедушка всегда рассказывал мне о моей родине – Армении, и я сейчас здесь. Он рассказывал о нашем селе», – сказал во время беседы с журналистами всемирно известный музыкант Мишель Легран. Он вместе с известной киноактрисой Орнеллой Мути находится в Армении в рамках проходившего 6-го форума «Армения-Диаспора».

Они приняли также участие в концерте, посвященном 26-й годовщине независимости и 10-летию цикла телепередач «По происхождению армяне». Дед Леграна всегда рассказывал о своей семье, которая, по его словам, «распалась». Легран жил с дедом всего десять лет, но за это время успел много рассказать о своей родине. Дед Мишеля Леграна был музыкантом. Он играл на сазе и уде.

Орнелла Мути находится в Армении уже второй раз. Впервые Орнелла Мути побывала здесь в качестве почетного гостя на 12-м Международном кинофестивале «Золотой абрикос». «Я очень люблю Армению. У меня здесь много друзей. Я рада, что присутствую на этом замечательном концерте», – сказала Орнелла Мути. Она сказала, что хотела бы остаться здесь дольше, но этого ей не позволяет занятость.