Папа Римский Франциск: «От всего сердца воздаю молитвы Всевышнему о благословении Вас, лидеров страны и всего армянского народа»

По случаю 26-й годовщины независимости Армении поздравительное послание президенту Армении Сержу Саргсяну направил Папа Римский Франциск, передает Радио Азатутюн.

«Национальный праздник Республики Армения дает мне возможность передать Вам и Вашим соотечественникам мои искренние пожелания мира и процветания. Пусть Бог сопровождает и поддерживает ваши усилия на пути построения более сплоченного и единого общества, вселив надежду в молодое поколение. С этими пожеланиями от всего сердца воздаю молитвы Всевышнему о благословении Вас, лидеров страны и всего армянского народа», – согласно пресс-службе президента Армении, отметил в своем послании понтифик.