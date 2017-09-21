Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с Днем независимости Армении

Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Сержа Саргсяна с Днем независимости страны, передает Радио Азатутюн.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравительной телеграмме Путин отметил, что в текущем году Россия и Армения отмечают две знаменательные даты – 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Президент России высоко оценил успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ», — говорится в сообщении.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Россией и Арменией в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в «Закавказском» регионе.