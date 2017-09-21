Дональд Трамп поздравил Сержа Саргсяна с 26-летием Независимости Армении

По случаю Дня независимости Армении поздравительное послание президенту Армении Сержу Саргсяну направил президент США Дональд Трамп, передает Радио Азатутюн.

В послании, текст которого опубликован пресс-службой президента Армении, в частности, говорится: «От имени правительства и народа Соединенных Штатов поздравляю Вас и народ Армении с 26-й годовщиной независимости, которая отмечается 21 сентября. В этом году мы отмечаем также 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Со дня обретения независимости мы работали сообща во имя демократии и экономики Армении. Мы готовы продолжить наше содействие Армении в вопросе реализации новой конституции и перехода к парламентской системе управления страной».

«Мы стремимся расширить взаимовыгодные торговые и инвестиционные связи между нашими странами. Мы также высоко ценим участие Армении в международных миротворческих операциях, учениях НАТО и других многонациональных учениях, в частности, в состоявшихся этим летом учениях «Достойный партнер», возглавляемых американской стороной. Мы ценим помощь Армении в вопросе сирийских беженцев. Еще раз поздравляю Вас и армянский народ с праздником и с прогрессом в демократии, безопасности и стабильности в регионе. С наилучшими пожеланиями – президент США Дональд Трамп», — говорится в поздравительном послании президента США.