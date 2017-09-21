Католикос – о причинах эмиграции: видео

«Наша церковь приняла участие в Сардарапате, чтобы сражаться и проливать кровь, во имя веры и родины. Давайте будем выше таких мелочей, порой с нездоровой критикой, односторонним подходом, и все вместе каждый по-своему будет работать на укрепление независимости нашей родины», – с такими словами сегодня в Пантеоне «Ераблур» поздравил всех с Днем независимости Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. А Католикос Всех Армян Гарегин II затронул тему эмиграции.

«Все мы говорим об эмиграции. Мы, Диаспора и Армения, должны объединить наши усилия, чтобы предотвратить это явление и сделать нашу страну в родину, собирающей своих сыновей, превратить в общенациональный очаг для всего армянства, чтобы каждый армянин чувствовал себя здесь защищенно и в безопасности», – отметил он.

На вопрос, в чем причина того, что спустя 26 лет после обретения независимости армяне покидают свою родину, может в неэффективной и несправедливой политике властей, Католикос ответил: «Я затруднюсь дать ясную оценку причинам, по которой сыновья нашего народа покидают родину. Есть много причин, и они разные. Мы все должны воспринимать и осознавать, что мы являемся воюющей страной, стоящей постоянно перед угрозой войны. Естественно, есть семьи, есть армяне, которые хотят избежать этой опасности, то есть, не подвергать опасности жизни своих детей. Есть и другие причины, что страна находится в состоянии экономической блокады, и эта экономическая ситуация также влияет на благосостояние нашего народа. Многие сталкиваются с трудностями, нет работы, нет средств, и они ищут возможности в других странах, где смогут обеспечить себе благопристойную жизнь».

Согласно Католикосу, мы не должны покидать нашу родину из-за несправедливости, неудач в делах: «Вместо того, чтобы постоянно проклинать тьму, давайте осветим наши жизни и будем благоустраивать нашу страну».