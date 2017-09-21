«Нельзя выступать с неприкрытыми заявлениями и обвинениями в том, что они строят церкви»: Католикос

Католикос Всех Армян Гарегин II сегодня в Пантеоне «Ераблур» коснулся критики по поводу строительства церквей.

По его словам, каждый человек, каждый армянин имеет свои собственные цели и пожелания: «Они действуют в соответствии со своими целями, своими убеждениями. Вы не можете его убедить. Церковь строит школу, церковь строит благотворительные учреждения. Нельзя выступать с неприкрытыми заявлениями и обвинениями в том, что они строят церкви».

На вопрос, нет ли разницы, кто строит церкви и на какие деньги, Католикос ответил: «Церковь строится с благородным, святым чувством. Мы не можем оставлять за собой право расследовать – на какие средства. Если кто-то заработал деньги нечестным путем, есть суд, в стране есть соответствующие структуры, которые могут раскрывать подобные явления и принимать соответствующие меры».