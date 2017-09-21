«Воры в законе ведут себя послушно подобно ягнятам»: Владимир Гаспарян – о «сходке» «воровских авторитетов»

Происходят жестокие криминальные инциденты, устраивается вендетта, а полиция закрывает на это глаза. С этим вопросом сегодня в Пантеоне «Ераблур» журналисты обратились к начальнику полиции Владимиру Гаспаряну. Он ответил, что полиция ни на что не закрывает глаза, и не раскрываемых преступлений нет: «Динамика открытия очень хорошая, в том числе и по двум прошлым случаям. Одно из них раскрыто, скоро поймаем, а другое будет раскрыто, и опять-таки поймаем быстро».

Отвечая на вопрос о своем пребывании на должности, Владимир Гаспарян сказал: «Я не говорил, что прихожу на 60 лет». Что касается его должности в министерстве обороны, начальник полиции сказал: «Я считаю, что нахожусь абсолютно на своем месте, может быть, через 60 лет я отправлюсь в Министерство обороны. Через 60 лет, я уже сказал».

Мы поинтересовались у начальника полиции, пойдут ли криминальные «авторитеты» на подобные преступления среди бела дня, устраивая стрельбу в центре столицы, если будут знать о предстоящем наказании?

«Мне теперь спускаться до их провинциального мышления, да? Это провинциальный менталитет, вы видели возраст обоих, знаете об их прошлом, они ранее судимые, все их предыдущие преступления раскрыты. Ну, теперь, подонок всегда остается подонком, у подонка нет родины, нет патриотизма», – ответил он.

На наш вопрос, что «воры в законе» провели в Армении «сходку», прошли такие слухи, в курсе ли он об этом, Владимир Гаспарян ответил: «Воры в законе ведут себя послушно подобно ягнятам…».