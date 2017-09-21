«Мы уже старики»: Владимир Гаспарян об уступке своего места Вано Сирадегяну

Сегодня в Пантеоне «Ераблур» Aravot.am обратился к начальнику Полиции РА Владимиру Гаспаряну с вопросом, как он относится к тому, что в социальных сетях требуют возвращения Вано Сирадегяна и назначения на его место.

Владимир Гаспарян ответил: «Я долгие годы работал с Вано Сирадегяном, он был и остается моим другом. Он был моим старшим другом. Так что, это всего лишь мнения, кто-то хочет, чтобы был назначен Осипов и все выправится, кто-то хочет назначения Арама Манукяна».

Отвечая на наш вопрос, готов ли он уступить место своему другу, Владимир Гаспарян ответил так: «Я готов уступить свое место молодым, а мы уже старики».