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18:03 | Сентябрь 21 2017

«Будут наказаны, вы увидите»: генпрокурор — о криминальном инциденте возле Вернисажа

«Будут наказаны, вы увидите»: генпрокурор — о криминальном инциденте возле Вернисажа

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян удовлетворен раскрываемостью преступлений в нашей стране. Выступая сегодня перед журналистами в Пантеоне «Ераблур», он относительно последнего нашумевшего инцидента возле Вернисажа – вендетты, сказал: «Была ли это вендетта, покажет уголовное расследование, насколько она связана с предыдущими случаями. Постоянно проводится профилактическая работа, и многие преступления не совершаются в результате этой превентивной работы».

На замечание журналистов, что на политические события они реагируют крайне оперативно, например, семью Егнукян подвергли приводу с разницей в секунды, почему им не удается препятствовать преступным элементам, Давтян ответил: «Предотвращаются все случаи, в зависимости от наличия соответствующей информации».

Генеральный прокурор отметил, что во многих странах мира совершается больше преступлений, а имеют более низкую раскрываемость. В ответ на наш вопрос, то, что среди бела дня происходит подобный инцидент, не означает ли это отсутствие контроля за ситуацией, Давтян ответил: «Это очень плохо, завтра это отразится на наказании и степени ответственности этих людей». На вопрос, если они будут знать, что это более наказуемо, прибегнут ли они к подобным шагам, прокурор ответил так: «Они очень хорошо знают, что будут наказаны, и вы увидите это».

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Рубрики: Право

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