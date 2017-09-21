Тонкости братско-дружеских отношений

«Между двумя странами нет неразрешимых проблем»: об этом на протяжении многих лет заверяют армянские и грузинские чиновники.

11 сентября вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе с рабочим визитом прибыл в Армению. Визит заслуживает внимания в том смысле, что имел место сразу же после шума, поднявшегося по поводу неучастия Армении в многонациональных учениях Agile Spirit 2017, состоявшихся 3-11 сентября в Грузии, а также трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Президент Армении и вице-премьер Грузии в ходе встречи коснулись вопросов армяно-грузинского взаимодействия в разных сферах и программ, направленных на укрепление двусторонних отношений, обсудив в этом контексте реализацию договоренностей, достигнутых на высоком уровне. «Стороны также обсудили армяно-грузинское взаимодействие в рамках международных структур, а также вопросы, касающиеся развития отношений в многостороннем формате. Саргсян и Джанелидзе обменялись мнениями относительно актуальных региональных и международных проблем и вызовов, они коснулись также процесса урегулирования карабахского конфликта»,- отметили в пресс-службе главы государства.

Вице-премьера Грузии Михеила Джанелидзе принял также глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, «министры с удовлетворением отметили, что отношения между двумя соседними и дружественными странами в последние годы переживают значительный прогресс».

За несколько дней до ереванского визита Джанелидзе в Баку состоялась встреч глав МИД Грузии, Турции и Азербайджана. Стороны договорились углублять трехстороннее сотрудничество в сфере экономики, энергетики, а также политики. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров после встречи отметил, что «в рамках переговоров в образцовом формате» стороны обсудили совместные региональные проекты, в том числе и строительство железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс», которая откроет еще больше возможностей для плодотворного сотрудничества». Осуществление данного проекта, напомним, продолжается уже около 10 лет. Изначально планировалось сдать железную дорогу в эксплуатацию в 2011 году, однако сроки несколько раз откладывались. Планируется, что железная дорога будет способствовать экономическому развитию в регионе, миру и укреплению стабильности.

Грузия обусловила важность проектов с двумя из своих соседей «необходимостью обеспечения стабильности в регионе». Михеил Джанелидзе, подведя итоги встречи с азербайджанским и турецким коллегами, подчеркнул, что три соседа довольно эффективно сотрудничают на международной арене, поддерживая суверенитет и территориальную целостность друг друга. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заверил, что «три страны поддерживают принцип территориальной целостности, являющийся основополагающим в международном праве». Он добавил, что в этом году в повестку Генассамблеи ООН будет включено «два вопроса, связанных с Азербайджаном», не уточнив их содержание.

Кстати, вышеупомянутые заявления глав МИД Турции и Азербайджана прозвучали после того, как на уровне министра иностранных дел Азербайджана Баку призвал Анкару и Тбилиси расширить сотрудничество в сфере урегулирования конфликтов. «Несомненно, мы выступаем за решение конфликтов дипломатическим путем. Вопрос конфликтов обсуждается во всех международных организациях и, на мой взгляд, мы должны еще больше расширить сотрудничество в этом вопросе»,- заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана по итогам встречи с турецким и грузинским коллегами.

От темы не стала отставать и Анкара. На заседании Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке, по вопросам, связанным с Нагорным Карабахом и Абхазией, Турция, Азербайджан и Грузия выступят совместно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу в ходе пресс-конференции, последовавшей за трехсторонней встречей с главами внешнеполитический ведомств Азербайджана и Грузии: «Мы в Нью-Йорке совместно подчеркнем, что как проблема Карабаха, так и Абхазии следует решить как можно скорее мирным путем и в рамках территориальной целостности двух стран».

По всей видимости, заверения об укреплении альянса Грузия, Турция и Азербайджан, а также заявление о единой позиции по карабахской и абхазской проблеме стали поводом для того, чтобы сделать некоторые уточнения, и официальный Тбилиси принял решение командировать вице-премьера, министра иностранных дел Михеила Джанелидзе в Ереван. Если до официального Еревана слухи о единой с Турцией и Азербайджаном позиции Грузии в Генассамблее ООН дошли раньше, чем об этом было объявлено официально, то нельзя исключить, что именно это и стало причиной отказа Армении от многонациональных учений Agile Spirit 2017, состоявшихся 3-11 сентября в Грузии. На протяжении многих лет в ходе визитов грузинских высокопоставленных лиц в Ереван, на пресс-конференциях и в заявлениях об армяно-грузинских переговорах всегда подчеркивалась следующая мысль: «между двумя странами нет проблем, которые нельзя решить путем переговоров», власти Армении и Грузии всегда подчеркивают, что «между двумя странами нет неразрешимых проблем», «межгосударственный диалог находится на высоком уровне, у двух народов тесные исторические связи и крепкая дружба», а также констатируют «необходимость углубления сотрудничества».

30 июня текущего года в ходе слушаний на совместном заседании постоянных комиссии НС по внешним отношениям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам министр Налбандян в очередной раз заверил, что в армяно-грузинских отношениях проблем нет. «Армения ценит отношения с Грузией и предпринимает шаги по развитию этих отношений»,- сказал Налбандян, отвечая на вопрос одного из депутатов: «Мы неоднократно говорили и сейчас повторюсь, нет проблем, есть вопросы, что естественно между соседями. Их много, и мы в конструктивном русле решаем их».

Тот факт, что в Ереван прибыл вице-премьер Грузии Михеил Джанелидзе и в результате переговоров с властями Армении было констатировано, что помимо двусторонних отношений обсуждалось также «взаимодействие в рамках международных структур, а также вопросы, касающиеся развития отношений в многостороннем формате» дают основания сделать вывод, что руководству Армении и Грузии удалось достичь определенных договоренностей, достичь взаимопонимания в таких вопросах как возможное развитие событий в рамках Генассамблеи ООН, а также получение агремана на назначение посла Армении в Грузии, вопроса, который откладывается уже четыре месяца.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

20.09.2017г