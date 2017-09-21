Темпы экономического роста начали снижаться, и довольно заметными темпами: «Жоховурд»

На днях премьер-министр Карен Карапетян пытался убедить участников форума «Армения-Диаспора» в том, что правительство находится на правильном пути, ссылаясь на показатели, свидетельствующие об экономическом росте. Но на следующий день после его выступления, когда НСС опубликовал обобщенные данные по социально-экономической ситуации за январь-август, стало ясно, что темпы экономического роста начали снижаться, причем, довольно заметными темпами.

Итак, по данным НСС, индекс экономической активности в августе составил 5,5%, тогда как в июле он составлял 6,2%, а премьер-министр в своем выступлении перед армянами Диаспоры трубил именно об июльских индексах. Не говоря уже о других членах правительства, которые в своих интервью с гордостью указывали на него, как на большое достижение.

В то же время замедлились темпы промышленного производства. Уже в августе, по сравнению с июлем, здесь был зафиксирован спад на 0,9%. Производство электроэнергии в августе по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 9,2%, товарооборот на 2,2%. В январе-августе продолжилось снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции и темпов строительства, на 9,4% и 8% соответственно. По мнению экспертов, это снижение продолжится до конца года, поскольку, с учетом прежнего опыта, последующие месяцы считаются для экономики неблагоприятными. С другой стороны, в плане поступлений в государственный бюджет, уже есть сомнения в том, что бюджет 2017 года по части доходов окажется перед угрозой недобора.

Арман ГАЛОЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»