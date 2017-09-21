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16:42 | Сентябрь 21 2017

Серж Саргсян посетил воинский пантеон «Ераблур»

Серж Саргсян посетил воинский пантеон «Ераблур»

По случаю 26-ой годовщины Независимости Республика Армения Президент Серж Саргсян вместе с Президентом Республики Арцах Бако Саакяном, Его Святейшеством Католикосом Всех Армян и Верховным Патриархом Гарегином Вторым, Его Святейшеством Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым и в сопровождении высшего руководства Республики сегодня посетил воинский пантеон «Ераблур» — воздал дань уважения памяти армянских сынов, пожертвовавших своей жизнью во имя Независимости Отечества.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Официальные

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