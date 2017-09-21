Бако Саакян поздравил Сержа Саргсяна с Днем Независимости Армении

21 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну в связи с Днем независимости.

В послании говорится:

“Многоуважаемый Серж Азатович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 26-летием независимости Республики Армения!

Этот день – праздник для всего армянства, для каждого армянина в Армении, Арцахе и Диаспоре. Сильная и процветающая Родина является мечтой и гордостью всех армян, в какой бы части мира они ни находились.

Армянский народ всегда боролся за свою государственность, за свободную и независимую жизнь на собственной земле, за защиту своих прав, своего очага и семьи. Это святая борьба, которая завершилась победой в сентябре 1991 года.

Мы более чем уверены, что, как и в течение этих лет, наш народ и впредь едиными усилиями, консолидировано и уверенно продолжит путь осуществления своих чаяний, последовательного усиления и укрепления армянской государственности, решения общенациональных задач, стабильного и прогрессивного развития Республики Армения.

Многоуважаемый Серж Азатович!

Вновь поздравляю Вас и желаю мира, благополучия и больших успехов во славу Родины-Армении и армянского народа!

Пресс-служба Президента Арцаха