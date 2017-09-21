Россия, КНДР, исламистский терроризм — главные опасности 21-го века: вице-президент США Майк Пенс в ООН

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в 21 веке, есть те, которые угрожают хаосом и террором, и пытаются подорвать суверенитет и безопасность, назвав при этом Россию, КНДР и исламских террористов. Об этом Пенс заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду в Нью-Йорке, передает Европейская правда.

«Президент Трумэн как-то сказал — недостаточно просто сдерживать безумцев, которые пытаются проглотить весь мир. Нет, недостаточно. Надо выработать союз наций на основе справедливости и мира. И мы создали эту большую организацию ООН. Это был лозунг ООН В 20 веке, и таким он должен был остаться и в 21 веке. Однако поддержание мира — это не только миротворчество, нужны конкретные действия, нужна решимость всех стран», — сказал он.

«Как вчера сказал президент Трамп, опять мы столкнулись с теми, кто угрожает нам хаосом и террором, кто пытается подорвать суверенитет, безопасность ….

В Восточной Европе Россия по-прежнему посягает на суверенитет своего соседа. Пытается силой перерисовать границы. Радикальный исламский терроризм по-прежнему осуществляет варварские действия в Барселоне, Париже, Лондоне, на Ближнем Востоке. Главный спонсор терроризма дестабилизирует регион и нагло угрожает безопасности суверенных государств. И как мы видели недавно сумасшедший режим КНДР реализует свою ядерную и ракетную программу, и теперь угрожает всему миру смертью людей. И США благодарны за то, что Совбез ООН единогласно принял две резолюции по жестким новым санкциям против КНДР «, — заявил он.