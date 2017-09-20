Конгрессмены США Паллоун и Габбард посетили Нагорный Карабах и выступили в Национальном Собрании Арцаха

Сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоун и член комитета по иностранным делам Палаты представителей Талси Габбард сегодня посетили Нагорный Карабах, где в сопровождении представителей правительства ознакомились с экономическим, демократическим и культурным прогрессом непризнанной республики.

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на вашингтонский офис «Ай дат», американские законодатели побывали в культурных и религиозных центрах Шуши и столицы Карабаха Степанакерта, затем выступили с речами в Национальном собрании Нагорного Карабаха.

Конгрессменов сопровождали также постоянный представитель Нагорного Карабаха в США Роберт Аветисян, исполнительный директор вашингтонского офиса «Ай дат» Арам Амбарян, сопредседатель Армянской Ассамблеи Америки Энтони Барсамян, председатель филиала Всеармянскогой фонда «Айастан» на Западном побережье США Мария Мигранян.

«Как сегодня увидели наши друзья в Конгрессе, Арцах — очень американская история. Победа свободного народа над иностранной властью, достойная демократии и трудно достигнутая победа над диктатурой», — в частности, заявил Амбарян.

Напомним, в понедельник Нагорный Карабах посетил еще один американский конгрессмен, сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса США Дэвид Валадао.

На снимке — Конгрессмены США Талси Габбард и Фрэнк Паллоун в Национальном Собрании Арцаха, Степанакерт, 20 сентября 2017 г.

Фото — Радио Азатутюн