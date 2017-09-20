Бако Саакян в Ереване встретился с делегацией конгрессменов США

19 сентября в Ереване, в Постоянном представительстве Арцаха в Армении, Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой конгрессменов США.

На встрече были обсуждены различные вопросы, касающиеся американо-арцахских отношений, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных процессов.

Президент Саакян подчеркнул важность таких встреч и отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию связей с США, при этом высоко оценив проводимую конгрессменами работу, направленную на укрепление и углубление двусторонних связей.

Президент Саакян вручил медаль “Благодарность” конгрессменам Фрэнку Паллоне, Анне Эшу и Джеки Спир за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах.

Пресс-служба Президента Арцаха