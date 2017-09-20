Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:58 | Сентябрь 20 2017
19:58 | Сентябрь 20 2017

Бако Саакян в Ереване встретился с делегацией конгрессменов США

Бако Саакян в Ереване встретился с делегацией конгрессменов США

19 сентября в Ереване, в Постоянном представительстве Арцаха в Армении, Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой конгрессменов США.

На встрече были обсуждены различные вопросы, касающиеся американо-арцахских отношений, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных процессов.

Президент Саакян подчеркнул важность таких встреч и отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию связей с США, при этом высоко оценив проводимую конгрессменами работу, направленную на укрепление и углубление двусторонних связей.

Президент Саакян вручил медаль “Благодарность” конгрессменам Фрэнку Паллоне, Анне Эшу и Джеки Спир за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах.

Пресс-служба Президента Арцаха

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Официальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда