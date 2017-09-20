Фактически, эмиграция из «абсурдного тезиса» только за 6 лет превратилась в «весьма тревожную» тенденцию: «Айкакан жаманак»

«Например, никто не объявил, что в течение первых четырех месяцев разница между числом людей, покидающих Армению, и числом возвращающихся, всегда составляла повторяющиеся 45 000 человек, или, как говорят некоторые, Армению покинули 45 000 человек. Если кто-то не поленится рассмотреть динамику этого показателя в ежемесячном или ежеквартальном разрезе, то с легкостью заметит, что в конце года, в октябре-декабре, возникнет обратная картина, а разница между покинувшими и вернувшимися в Армению людьми превысит 40 000 человек, то есть, 40 тысяч из числа покинувших Армению вернутся. Я не думаю, что кто-то встанет и скажет: «Извините, в начале года я сделал неправильный анализ».

Именно так высказался Серж Саргсян всего лишь 6 лет назад, на созванном у него 20 июля 2011 года совещании по демографическим вопросам, добавив, что утверждения о теряющей население Армении являются «абсурдным тезисом».

«Мы констатируем, что демографические тенденции в нашей стране чрезвычайно тревожны и являются следствием многочисленных объективных и субъективных факторов четверти века. Наши шаги во все предстоящие годы будут направлены на увеличение темпов естественного роста населения Армении, существенное изменение соотношения эмиграции и иммиграции… Очевидно, что только увеличением уровня рождаемости, увеличением продолжительности жизни людей и другими улучшающими демографическую картину шагами мы с трудом достигнем этой цели, хотя и будем решительно двигаться вперед по этим направлениям. Следовательно, целеустремленность предполагает достижение в течение предстоящих 25 лет серьезных показателей иммиграции в Армению».

А это часть выступления Сержа Саргсяна на днях на форуме «Армения-Диаспора». Говорят, что лучше поздно, чем никогда. Фактически, эмиграция из «абсурдного тезиса» всего через шесть лет превратилась в «весьма тревожную» тенденцию.

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»